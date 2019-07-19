2019/07/19 | 22:41

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الجمعة 19 يوليو 2019 | 10:17 مساءً | عدد القراءات : 18

الحرس الثوري الايراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية

متابعة/..ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الجمعة أن الحرس الثوري قال إنه احتجز ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم ستينا إمبيرو في مضيق هرمز.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الحرس الثوري قوله إنهم احتجزوا الناقلة بناء على طلب السلطات البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني بسبب ”عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية“.

وأضاف التلفزيون أن الناقلة اصطحبت لمنطقة قبالة الساحل وسلمت للسلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.انتهى

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