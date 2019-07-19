2019/07/19 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني NNC اكد القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي،اليوم الجمعة، ان الرسالة التي بعثها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسالة الى زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم هي رسالة رجل سياسة وليست رسالة رجل دولة.وقال العرباوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” ،”قرات رسالة عبد المهدي كمختص في القانون الدستور […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العرباوي :عبد المهدي رجل سياسة لا دولة المركز الخبري الوطني.

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