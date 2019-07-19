البنك المركزي يبين حقيقية تهريب فئات من العملة العراقية الى الخارج

2019/07/19 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى البنك المركزي، اليوم الجمعة ، حصول أي عملية تهريب لفئات العملة العراقية، فيما أكد أن هذه الهجمة اليوم، متزامنة مع اعلان البنك

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