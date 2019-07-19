رئيس الوزراء يامر بتشكيل لجنة فنية وأمنية للتحقيق في حادثة ضرب الحشد في امرلي

2019/07/19 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال وزير الدفاع نجاح الشمري، ان تضارب الاخبار حول نوع الضربة لقوات الحشد في امرلي دفع رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة

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