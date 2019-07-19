إيران تعلن احتجازها ناقلة بريطانية لمخالفتها قوانين الملاحة

2019/07/19 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، عن مصادرة ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن الناقلة المحتجزة ستينا إمبيرو لم تلتزم بقوانين الملاحة.

وقالت بريطانيا، الجمعة، إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن أن ناقلة ترفع علم بريطانيا حولت وجهتها لتتحرك صوب المياه الإيرانية.

ونقلت رويترز ما قاله متحدث باسم وزارة الدفاع البريطاني، "نسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات ونعكف على تقييم الوضع في أعقاب تقارير عن حادث في الخليج".

وذكرت مصادر، أن "لجنة الطوارئ الحكومية في بريطانيا، عقدت اجتماعا لبحث حادث احتجاز الناقلة".

وبدورها قالت الشركة المشغلة لناقلة النفط البريطانية المحتجزة، نورثرن مارين، "لسنا قادرين على التواصل مع الناقلة وهي متوجهة نحو المياه الإيرانية، مضيفة أن 23 بحارا على متن الناقلة ولا تقارير عن إصابات".



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