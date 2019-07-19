مصادر كردية: منفذ هجوم أربيل شقيق برلمانية تركية

2019/07/19 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر كردية أن الشخص الذي قتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في أربيل، الأربعاء، هو شقيق درسيم داغ، عضوة البرلمان التركي عن «حزب الشعوب الديمقراطية» الذي يتزعمه المعارض التركي صلاح الدين دميرطاش المسجون منذ نحو سنتين في تركيا بتهم أمنية.وأفادت المصادر، بأن المدعو مظلوم داغ، وهو من أهالي […]

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