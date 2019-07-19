عبد المهدي يحرج الحكيم في رسالة “مغلومة”.. “لايجوز الجمع بين المعارضة والموالاة في آن واحد!!!

2019/07/19 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق حملت رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التي وجهها لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم جملة من الانتقادات والازدواجية لمواقف التيار من الحكومة وعملها.وتنشر “يس عراق” رسالة عبد المهدي كما وردت:- في اجتماع القيادات يوم (١٥ تموز) جرى نقاش حول المظاهرات المزمع لتيار الحكمة القيام بها وكلام عن المعارضة والموالاة.لم اتدخل […]

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