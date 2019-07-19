2019/07/19 | 23:00

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مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية - السورية

يتبع ..

مقتل 3 ارهابيين بضربة جوية في وادي ابو خناجر بكركوك

يتبع ..

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في محافظة البصرة، الجمعة، عن احباط محاولة لتهريب النفط الخام، من أحد الانابيب في البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهد استخباري ومتابعة دقيقة تمكنت مفار

بغداد اليوم - كردستان

كشف المتحدث باسم هيأة الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، الجمعة، طبيعة عمل المعسكر التابع للحشد في ناحية آمرلي، والذي تم قصفه بطائرة مسيرة مجهولة، فجر اليوم، نافيا وجود أي مستشارين إيرانيين او عناصر تابعة للحرس ا

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