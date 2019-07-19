إستخبارات وأمن البصرة تحبط محاولة تهريب النفط الخام

2019/07/19 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، ان مديرية استخبارات وأمن البصرة أحبطت محاولة لتهريب النفط الخام بعثورها على ثقوب في الأنبوبين الممتدين على الخطين من قضاء أبي الخصيب وناحية السيبة إلى قضاء الفاو في البصرة معدة لتهريب النفط الخام بواسطة صهاريج حمل كبيرة.

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