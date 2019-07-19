إحباط محاولة تهريب للنفط الخام في البصرة

2019/07/19 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن محاولة تهريب النفط الخام في محافظة البصرة.

وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "بجهد استخباري ومتابعة دقيقة تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن البصرة الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع قوه أمنية مشتركة من العثور على عدة ثقوب في الأنبوبين الممتدين على الخطين من قضاء ابي الخصيب وناحية السيبة إلى قضاء الفاو معدة لتهريب النفط الخام بواسطة صهاريج حمل كبيرة".وبين انه "تم ضبط عدد من أدوات الربط الخاص بالأنابيب من قبل القوة أعلاه وإشعارَ الجهات المختصة لغرض رفع التجاوز واتخاذ الإجراءات القانونية".انتهى

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