الياسري يثمن جهود الحشد الشعبي بتهيئة الاراضي المزمع توزيعها على ذوي الشهداء

2019/07/19 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن محافظ النجف الاشرف، الجمعة، جهود هندسة الحشد الشعبي لتهيئة الأرضي المقرر توزيعها على ذوي الشهداء.وذكر موفدنا ان الياسري اجرى جولة استطلاعية لموقع عمل هندسة الحشد في المحافظة حيث قدم شكره لهيئة الحشد الشعبي للجهود المبذولة باعمال تسوية وتهيئة الاراضي المزمع توزيعها على ذوي الشهداء والجرحى.واضاف الموفد ان محافظ النجف الاشرف أكد بان ...

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