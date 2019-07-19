بالصور.. دورات صيفية ومحافل قرآنية في ديالى والمثنى

2019/07/19 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت مديرية التعبئة، الجمعة، برنامج الدورات الصيفية لابناء الشهداء في محافظة ديالى.وذكر موفدنا، ان الدورات بدأت على مستويين شملا طلبة السادس ابتدائي والاول متوسط الى السادس اعدادي يتلقون خلالها دروس دينية وتربوية ومسابقات متنوعة.واضاف ان عدد المشمولين بالدورات من كلا المرحلتين وصل لـ 75 طالبا، لافتا الى ان اهم دروس الدورات الفقه والعقائد والتلاوة والتنمية البشرية....

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