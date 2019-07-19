جاسم ألصفار - بين الواقع وتفسيره في الموقف التركي

2019/07/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_ألصفار نشرت صحيفة التايمز تقريرا لهانا لوسيندا سميث وبرهان يوكوسكاس من اسطنبول بعنوان “كيف أبعد بوتين إردوغان عن الغرب”.مقالة لا توحي حتى بان كاتبيها مقتنعون بأن لبوتن مخططاته الجهنمية التي نجحت في دفع اوردوغان بعيدا عن الغرب.فالاحداث التي استندت اليها المقالة تبدأ مع اسقاط الطائرة الروسية من قبل المقاتلات التركية، مما يفقدها الموضوعية في التحليل، ويجعلها تختار من التاريخ ما يعزز فكرتها في أن بوتن ا......

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