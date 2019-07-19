2019/07/19 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC عدّت القيادية في حراك الجيل الجديد سروة عبد الواحد ،اليوم الجمعة، تظاهرات تيار الحكمة المعارض هي خطوة بالاتجاه الصحيح ، لافتتاً إلى ان طيلة السنوات الماضية الكل كان شريكا في الدمار .وقالت عبد الواحد في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC”، ان ” الدولة قائمة على المحاصصة من يخرج منها ويختار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الواحد لـ “NNC” : الحكمة حكيمة وتظاهراتهم خطوة بالاتجاة الصحيح المركز الخبري الوطني.

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