رويترز: ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية حولّت اتجاهها فجأة شمالًا صوب إيران

2019/07/19 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أظهرت

بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط ثانية تديرها شركة

بريطانية، وترفع علم ليبيريا، حوَّلت اتجاهها فجأة شمالًا صوب إيران بعد مرورها

غربًا عبر مضيق هرمز إلى الخليج‎ العربي.

وأظهرت

البيانات أن الناقلة حوَّلت اتجاهها حوالي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بعد نحو 40

دقيقة من تحويل الناقلة ”ستينا إمبيرو“ مسارها على نحو مماثل صوب إيران، والتي قال

الحرس الثوري إنه احتجزها.

ولم

تصدر تعليقات حتى الآن من قِبل الحرس الثوري بشأن الناقلة الثانية أو من الشركة

التي تديرها بشأن سبب تغيير اتجاهها في الممر الدولي الحيوي لشحن النفط.

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