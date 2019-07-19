البيت الأبيض: أمريكا على علم بتقارير احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية

2019/07/19 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

قال

متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات

المتحدة على علم بالتقارير عن احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، وستعمل مع

حلفائها وشركائها للتصدي لإيران.

وقال

المتحدث جاريت ماركيز:“نحن على علم بالتقارير عن أن قوات إيرانية احتجزت ناقلة نفط

بريطانية“.

وأضاف:“ستواصل

الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا للدفاع عن أمننا ومصالحنا في مواجهة

سلوك إيران الخبيث“.

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