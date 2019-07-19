2019/07/19 | 23:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عن سبعة أشهر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية ترسل 476 ملیار دینار من مستحقات البيشمركة إلى إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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