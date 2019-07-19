2019/07/19 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "طيران التحالف الدولي نفذ اليوم، ضربة جوية على وكر للارهابيين شمال بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود العراقية السورية".واضافت ان "الضربة نفذت وفقا لمعلومات دقيقة"، مشيرة الى "انها ادت الى مقتل ١٠ إرهابيين كانوا داخل الوكر".

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