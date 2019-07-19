مقتل 10 ارهابيين داخل وكر لهم في قضاء البعاج

2019/07/19 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ١٠ إرهابيين داخل وكرا لهم وتدمير عجلتهم،

بضربة جوية لطيران التحالف الدولي" شمال بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء

البعاج على الحدود العراقية السورية" .خلية الاعلام الامني

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