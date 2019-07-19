2019/07/19 | 23:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ 3حوادث سير.. اصابة 5 مدنيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، باصابة 5 مدنيين في 3 حوادث سير داخل المحافظة.
وقال المصدر في تصريح اطلعت عليه "العهد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ 3حوادث سير.. اصابة 5 مدنيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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