2019/07/19 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، باصابة 5 مدنيين في 3 حوادث سير داخل المحافظة.

وقال المصدر في تصريح اطلعت عليه "العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ 3حوادث سير.. اصابة 5 مدنيين في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ 3حوادث سير.. اصابة 5 مدنيين في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).