ايران تعلن أسباب توقيف ناقلة النفط البريطانية

2019/07/19 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت مصادر ايرانية ان حرس الثورة الاسلامية أوقف ناقلة البريطانية بسبب تلويثها للبيئة وبطلب من منظمة الملاحة البحرية والموانئ الايرانية وبحكم أصدره القضاء

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