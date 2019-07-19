شرطة بابل تلقي القبض على متهم بالارهاب شمالي المحافظة

2019/07/19 | 23:31

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بغداد اليوم - بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الجمعة، عن القاء القبض على متهم بالارهاب في نقطة تفتيش شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز من فوج الطوارئ الرابع التابعة لقيادة شرطة بابل تمكنت وعلى ضوء معلومات أمنية، من إلقاء القبض على متهم بقضايا إرهابية ومطلوب وفق المادة (4 إرهاب)، ضمن سيطرة الـ (77) المدخل الشمالي للمحافظة، بالإشتراك والتعاون مع الإستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز أمن الافراد".

وأضافت، أنه "تم نقل المعتقل إلى مركز للإحتجاز الامني تمهيداً لتسليمه الى جهة الطلب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة بحقه".

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل 10 ارهابيين بضربة جوية على الحدود العراقية السورية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقا لمعلومات دقيقة، فأنه تم قتل 10 إرهابيين داخل وكرا لهم وتدمير عجلتهم، بضربة

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الجمعة، عن مقتل 3 ارهابيين بضربة جوية في وادي ابو خناجر بكركوك.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "ضمن العمليات الاستباقية والنوعية التي يقوم بها أبطال المقر المتقدم للعمليات المشتركة كركوك وبتنسيق عالٍ مع

بغداد اليوم _ البصرة

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في محافظة البصرة، الجمعة، عن احباط محاولة لتهريب النفط الخام، من أحد الانابيب في البصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بجهد استخباري ومتابعة دقيقة تمكنت مفار

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