2019/07/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. وزير الشباب والرياضة احمد رياض يتوج نادي الشرطة بطلاً لدوري الكرة الممتاز ونادي القاسم بطلاً لدوري الدرجة الأولى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 23:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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