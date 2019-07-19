مقتل 3 ارهابيين بضربة جوية في كركوك

2019/07/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، مقتل 3 إرهابيين من عناصر داعش الارهابية كانوا مختبئين في احدى المضافات بضربة جوية في كركوك.

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