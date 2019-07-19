2019/07/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة مقتل عشرة إرهابيين بقصف للتحالف الدولي على وكر لهم في البعاج غربي نينوى.وذكر بيان للخلية تلقت “خطوة برس” نسخة منه “وفقا لمعلومات دقيقة، مقتل ١٠ إرهابيين داخل وكرا لهم وتدمير عجلتهم، بضربة جوية لطيران التحالف الدولي شمال بحيرة سنيسلة التابعة لقضاء البعاج على الحدود

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل عشرة إرهابيين بقصف وكر لهم في البعاج وكالة خطوة برس.

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