رابطة التضامن والتآخي الإيزيدية تدرّب مجموعة من الطلاب مفهوم “التعليم من أجل السلام” في دير ماربهنام وأخته سارة

2019/07/19 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل ضمن أنشطة وفعاليات معا للإمام كمجتمعات سهل نينوى الذي تنفّذه رابطة التضامن والتآخي الإيزيدية وتموّله منظمة MCC الكندية ، أقامت المنظمة صباح هذا اليوم المصادف 18 تمّوز 2019 في دير الشهيدين مار بهنام وأخته سارة ورشة ومحاضرة حول تعليم السلام في المدارس وأهميته في تعزيز وتحقيق السلم المجتمعي لمجموعة من …

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