2019/07/19 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونيو 2019... أشد شهور يونيو حرارة منذ 140 عاما! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/19 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونيو 2019... أشد شهور يونيو حرارة منذ 140 عاما!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونيو 2019... أشد شهور يونيو حرارة منذ 140 عاما!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).