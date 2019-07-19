“بالفيديو” الحلبوسي “راجلا” يتفقد واقع الفلوجة والحبانية السياحية.. ويستمع لمطالب المواطنين

2019/07/19 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جولةً ميدانيةً في أحياء مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.وأبدى الحلبوسي عددا من الملاحظات؛ لتحسين الواقع الخدمي للمدينة، والحث على مضاعفة الجهود؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والتقى سيادته جمعًا من الأهالي واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم التي سيتم متابعتها مع الجهات المعنية.كما تفقَّد رئيس البرلمان […]

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