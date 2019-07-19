الحريشاوي للعهد: بعض المتظاهرين امتعضوا من تظاهرة الحكمة كونها جاءت لأغراض حزبية

2019/07/19 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال عضو تنسيقية تظاهرات البصرة علي الحريشاوي، اليوم الجمعة، أن تيار الحكمة وباقي الأحزاب لم تقف مع أبناء البصرة في محنتها.

وأشار الحريشاوي في

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