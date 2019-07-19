مصادر ايرانية مطلعة تنفي انباء توقيف ناقلة نفط اخرى

2019/07/19 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وسائل اعلام ايرانية نقلا عن مصادر مطلعة في القوات المسلحة، انه تم ايقاف ناقلة النفط البريطانية "استينا ايمبرو" فقط والاخبار التي تحدثت

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