وزير الدفاع يزور قيادة العمليات المشتركة ويصدر أمراً

2019/07/20 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} زار وزير الدفاع نجاح الشمري مساء اليوم الجمعة، قيادة العمليات المشتركة، حيث كان في استقباله الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة وكبار الضباط في القيادة.

وذكر بيان للوزارة ان الشمري استمع إلى "إيجاز مفصل عن واجبات ومهام قيادة العمليات المشتركة ودورها في تحرير الأراضي العراقية من دنس الإرهاب، وكذلك ما تقوم به في وحدة القيادة والسيطرة لقيادة القطعات المشتركة".وأشاد وزير الدفاع بدور القيادة ووجه بتقديم كل أنواع الدعم اللازم لها وتسخير كافة إمكانيات وزارة الدفاع من اجل إنجاح المهمة التي أوكلت إليها.انتهى

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