بهدف بغداد الجزائر تفوز بكاس امم افريقيا

2019/07/20 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :احمد خضر

فاز المنتخب الجزائري بكاس الامم الافريقية بعدما تغلب على نظيرة السنغال بهدف مقابل لاشي في نهائي البطولة على ستاد القاهرة في مصر.

سجل اللاعب الجزائري بغداد هدف المبارة الوحيد في الدقيقة الثانية من المباراة

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