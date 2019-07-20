الجزائر تتوج بلقب أمم إفريقيا

2019/07/20 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب الجزائري بلقب كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر، بعد فوزه على نظيره السنغالي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، الجمعة، بستاد القاهرة.وسجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية.

ويعد اللقب هو الثاني للمنتخب الجزائري بعد تتويجه باللقب الأول عام 1990.

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