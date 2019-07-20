احد منفذي هجوم اربيل شقيق برلمانية تركية

2019/07/20 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت رئاسة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) يوم الجمعة حادثة الهجوم المسلح الذي استهدف مطعما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، رافضة في الوقت ذاته استهدف عضو في البرلمان التركي عن الحزب بذريعة مشاركة شقيقها بذلك الهجوم.وادانت رئاسة الحزب المقرب من الكورد في تركيا في بيان مقتل نائب القنصل التركي العام في اربيل بذلك الهجوم.

و وصف البيان الهجوم المسلح بـ"الغامض"، داعيا الى ازالة ذلك الغموض الذي يكتنفه "لكيلا تبقى هناك اية شكوك حوله"، والكشف عن المنفذين، بحسب البيان.

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