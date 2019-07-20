2019/07/20 | 00:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت على السنغال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزائر تحرز لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بهدف "بغداد" ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزائر تحرز لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها بهدف "بغداد" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).