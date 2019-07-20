2019/07/20 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - مضيق هرمز .. هل بدأت الحرب بالتسقيط 2019/7/19) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3-GsHGfhLNI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جيوسياسي - مضيق هرمز .. هل بدأت الحرب بالتسقيط 2019/7/19) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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