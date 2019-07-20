طلال الربيعي - بيدوفيلية ترامب وعلاقته بالموساد (1)

2019/07/20 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ان الفضائح الجنسية والعنصرية والمالية للرئيس الامريكي ترامب يجب, على حد قول الروائية والناشطة الاجتماعية الهندية Arundhati Roy, ان لا تصرف انظارنا عن حقيقة ان ترامب هو فقط علامة من علامات مرض النظام وتحلله وتفسخه الشامل.

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