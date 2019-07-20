2019/07/20 | 00:20

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الجزائر بطلة إفريقيا للمرة الثانية على حساب السنغال

ظفر المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه في المباراة

النهائية على السنغال (1-0)، اليوم الجمعة، في استاد القاهرة

الدولي.وسجل بغداد بونجاح هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة الثانية، لتحرز

الجزائر لقبها الثاني في تاريخ البطولة، بعدما توجت بالأول عام 1990

على أرضها.وهذا بينما فشل المنتخب السنغالي في إحراز لقبه الأول، علمًا بأنه وصل

للنهائي أيضا عام 2002، عندما خسر بركلات الترجيح أمام الكاميرون.

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