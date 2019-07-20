الجزائر تتوج بامم افريقيا على حساب السنغال

2019/07/20 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ظفر المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على السنغال (1-0)، اليوم الجمعة، في استاد القاهرة الدولي.وسجل بغداد بونجاح هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة الثانية، لتحرز الجزائر لقبها الثاني في تاريخ البطولة، بعدما توجت بالأول عام 1990 على أرضها.وهذا بينما فشل المنتخب السنغالي في إحراز لقبه الأول، […]

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