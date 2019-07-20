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الذهب يهبط من ذروة 6 أعوام.. ويحافظ على الأرباح


الذهب يهبط من ذروة 6 أعوام.. ويحافظ على الأرباح
2019/07/20 | 00:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة، اليوم الجمعة، مع صعود الدولار واقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار

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