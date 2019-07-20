2019/07/20 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة، اليوم الجمعة، مع صعود الدولار واقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يهبط من ذروة 6 أعوام.. ويحافظ على الأرباح) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يهبط من ذروة 6 أعوام.. ويحافظ على الأرباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).