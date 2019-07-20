الجزائر تهزم السنغال وتتوج بكأس أمم أفريقيا

2019/07/20 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حقق المنتخب الجزائري لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد انتصاره على السنغال، في المباراة النهائية مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وتوج "محاربو الصحراء" باللقب

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