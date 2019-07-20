الجزائر بطلاً للأميرة السمراء للمرة الثانية

2019/07/20 | 00:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب الجزائري وللمرة الثانية بلقب بطولة امم افريقيا التي تستضيفها مصر على ستاد القاهرة الدولي بفوزه بهدف مقابل لاشي على نضيره المنتخب السنغالي.

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