2019/07/20 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو مروع لثورين يهجمان على شاب ويفقدانه وعيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/20 | 00:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو مروع لثورين يهجمان على شاب ويفقدانه وعيه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو مروع لثورين يهجمان على شاب ويفقدانه وعيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).