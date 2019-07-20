2019/07/20 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- متابعة

وسعت شركة إنستغرام تجربتها الجارية، بإخفاء أرقام "الإعجاب" التي تحصل عليها كل صورة، إلى 6 دول جديدة، مما قد يكون علامة على خطة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنستغرام تتوسع في تجربة إخفاء عدد "الإعجاب" على الصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).