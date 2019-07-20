القبض على شخص يطلق العيارات النارية في الهواء ببغداد

2019/07/20 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على شخص يطلق العيارات النارية في الهواء شمال شرق بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "دوريات نجدة

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