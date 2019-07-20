السعودية تعلن موافقتها على استقبال قوات اميركية

2019/07/20 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم السبت، ان الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على استقبال المملكة لقوات أميركية.

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