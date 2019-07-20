2019/07/20 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أوقفت السلطات الأمنية الإيطالية مهربا نيجيريا بعيد وصوله إلى فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية بعد أن لفت توتره انتباه رجال الشرطة.

وتبين أن المهرب النيجيري،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأحشاء مسافر.. إحباط تهريب 94 كبسولة هيروين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأحشاء مسافر.. إحباط تهريب 94 كبسولة هيروين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).