القبض على متهم بالارهاب شمالي محافظة بابل

2019/07/20 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، امس الجمعة، عن القاء القبض على متهم بالارهاب في نقطة تفتيش شمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت"العهد نيوز"

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