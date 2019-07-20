2019/07/20 | 01:48

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جلسة اليوم خالية من التصويت على السفراء والهيئات المستقلة ترجيحات بالتصويت على مرشحي ديوان الرقابة والبنك المركزي

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تاريخ النشر

20/07/2019 01:45 AM

بغداد – متابعة المشرقتضاربتِ الانباء الخاصة بجلسة البرلمان لهذا اليوم، ففي الوقت الذي اكد فيه النائب سلام هادي ان الجلسة ستكون خالية من التصويت على السفراء والهيئات المستقلة، كان النائب عباس عليوي قد اعلن ان البرلمان سيصوت اليوم السبت على مرشحي ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي.



فقد أعلن تحالف الإصلاح خلو جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم السبت ستكون خالية من التصويت على المرشحين لمناصب السفراء والهيئات المستقلة، عازيا الأمر الى عدم إرسالها من قبل رئيس الوزراء.



وقال النائب عن الإصلاح سلام هادي: إن مجلس النواب ابلغ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإرسال الأسماء المرشحة لأي منصب قبل 48 ساعة بأقل التقديرات ليتسنى للأعضاء دراسة السير الذاتية، مضيفا: ان عبد المهدي لم يرسل أسماء المرشحين لمناصب السفراء والهيئات المستقلة للمجلس حتى الان، مشيرا الى ان جلسة اليوم السبت ستكون خالية من التصويت عليهم.



وأوضح: انه في حال إرسلها عبد المهدي خلال الساعات المقبلة ستدرج على جدول إعمال الجلسات المقبلة التي تلي جلسة اليوم السبت.



من جانبه أكد النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي أن مجلس النواب سيعرض مرشحي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي للتصويت عبر جلسة اليوم السبت.



وقال عليوي: إن مجلس النواب سيعرض مرشحي ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي للتصويت عبر جلسة اليوم، لافتا إلى: إن السير الذاتية للمرشحين وصلت لمجلس النواب منذ عدة أسابيع، مضيفا: ان أسماء المرشحين لتلك المناصب ستحظى بموافقة مجلس النواب بشكل كامل ولا توجد إي تحفظات عليها، مبينا: ان الجلسات الأخرى لمجلس النواب سيتم خلالها عرض السفراء ومرشحي الهيئات المستقلة للتصويت.



وأكد النائب عن تحالف سائرون رعد حسين، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل قوائم تضم جزءا كبيرا من المناصب الخاصة التي تدار بالوكالة لمجلس النواب، فيما بين أن البرلمان سينهي التصويت على تلك القوائم قبل انتهاء تمديد فصله التشريعي الثاني.

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