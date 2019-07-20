التجارة: تطوير منفذ سفوان العبدلي لا يؤثر في حركة الموانئ العراقية

2019/07/20 | 01:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – متابعة المشرقاكدتْ وزارة التجارة، أ س الجمعة، ان تطوير وتأهيل منفذ سفوان العبدلي لا يؤثر على حركة الموانئ العراقية.



وقالت الوزارة في بيان تابعته (المشرق) إن "تطوير المنفذ سيسهم في تطوير حركة التجارة بين العراق والكويت وينشط السياحة الدينية من خلال دخول اعداد كبيرة جدا من المواطنين الكويتين الى المناطق الدينية في العراق".



واشار البيان الى ان "هذا المنفذ يعد رابطا مهما مع دولة الكويت ويمر من خلاله يوميا الكثير من المسافرين من البلدين بسبب الروابط الاجتماعية المتعددة التي تربط ابناء البصرة بالكويت ببعضهما فضلا الى اهميته في النقل التجاري بين البلدين خاصة وانه اصبح معطلا لسنوات طويلة لاسباب مختلفة".



واضاف ان "حديث البعض عن الاتفاقية المشتركة بين العراق والكويت وما تلحقه من اضرار للموانئ العراقية او لمحافظة البصرة سابق لأوانه كون الاتفاقية تمر بمراحل القراءة الاولية في جميع الجهات التي لها علاقة في الموضوع ومنها محافظة البصرة لدراستها وبيان مصلحة كل جهة فيها بما يخدم مصلحة العراق فضلا عن تشكيل اربع لجان مشتركة بين البلدين تقوم بحلحلة القضايا العالقة ووضع حلول لها بما يسهم في تحقيق خطوات مهمة للامام".



وشدد البيان على، ان "رغبة البلدين في تطوير منفذ سفوان العبدلي له اهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة ودلالات ليس علاقة بعمل اي مرفق اخر كون هذه المنفذ احد أوجه التطور الذي تنشد له اي دولة مع دولة اخرى اضافة الى كونه احد اوجه البلاد وهي تستقبل المسافرين من بلد مجاور والابقاء بحالتها الحاليه السيئة من حيث المرافق والمستلزمات ليس له ما يبرره ولن يخدم مصالح الجميع".



وتابع البيان أن "الرغبة المشتركة لدى قيادة البلدين والاصرار على تجاوز كل العقبات التي تعترض تحقيق تقدم في مستوى العلاقات في شتى المجالات سيسهم في ردم الفجوة واعادة الثقة للبلدين في تجاوز حقبة مظلمة اعادت مستوى العلاقات الى الوراء.

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